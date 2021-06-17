الرئيس ”هادي“ يستدعي ”علي محسن“ و”معين“ و”بن مبارك“ الى مقر إقامته بالرياض.. تفاصيل الاجتماع

الخميس 17 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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التقى الرئيس عبدربه منصور هادي، الخميس 17 يونيو/حزيران، بنائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

وخلال الاجتماع، شدد الرئيس على اهمية توحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة لما يسهم في تعزيز وتوفير وتذليل الاحتياجات والخدمات الهامة والضرورية لمجتمعنا وشعبنا والتخفيف من معاناته التي اثقلت كاهله كنتاج لتداعيات الحرب وعدم الاستقرار ونهب المليشيات الحوثية الانقلابية لمقدرات الدولة والتلاعب بموارده واوعيتها المختلفة تحت يافطات ومسميات شتى.

وحث ”هادي“ نائبه ورئيس حكومته على اهمية بذل مزيداً من الجهود لما من شأنه تحقيق تطلعات شعبنا في تجاوز تحدياته من خلال تكثيف جهود العمل الميداني والفعال في قطاعات وشرايين الحياة المتصلة بالعمل الخدمي والايرادي وبالتعاون والشراكة الفاعلة مع الاشقاء والمجتمع الدولي.

ولفت الى اهمية الاستقرار الاقتصادي الذي بدوره يعزز الجهود على المستوى الامني والاستقرار المجتمعي، مشيرا الى الآثار الجسيمة التي خلفتها ولازالت المليشيات الحوثية الانقلابية في هذا الإطار فضلاً عن جرائمها المتواصلة تجاه شعبنا اليمني واستهدافها للعزل والابرياء في محافظة مأرب وفي مخيمات النزوح والمناطق السكنية والاعيان وغيرها.

وأكد رئيس الجمهورية على اهمية استيعاب متطلبات المرحلة وبما يتوافق مع تطلعات شعبنا ومرجعياته وثوابته الوطنية وجهود ودعم الاشقاء في هذا الإطار.

من جانبه قدم نائب رئيس الجمهورية، ايجازاً حول التطورات والمستجدات الميدانية في مأرب وغيرها من مواقع وخطوط التماس في ظل مواصلة المليشيات الانقلابية لعدوانها واستهداف الابرياء والمساكن بعد عجزها في تحقيق نواياها واجندتها الدخيلة.

ولفت نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر الى صمود وتضحيات أبناء شعبنا اليمني الأبي وجيشه الوطني ومقاومته الباسلة في وجه صلف تلك المليشيات المارقة.

كما قدم رئيس مجلس الوزراء، ايجاز حول جهود الحكومة ونشاطها في مختلف المجالات ومنها مايتصل باستكمال تطبيق تنفيذ اتفاق الرياض وفقاً لجهود وعمل اللجان المشكلة في هذا الاطار.

وأشار معين عبدالملك، الى النقاشات الجارية برعاية الاشقاء في المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وخطط الحكومة للتعامل مع التحديات الخدمية والاقتصادية القائمة على ارض الواقع، والدعم الدولي المطلوب لمساعدتها على الإيفاء بالتزاماتها.

بدوره، قدم وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، احاطة حول زياراته الخارجية وعلى نتائج التحركات المبذولة لإحلال السلام في اليمن، ورؤى المجتمع الدولي لوضع حد لاستمرار رفض وتعنت مليشيا الحوثي تجاه كل المبادرات والحلول المطروحة.