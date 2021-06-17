بوادر أزمة دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل وأول اتفاقيات أبوظبي مع تل أبيب في مهب الإلغاء أحدث بحوث الطب يكشف ثلاث بهارات تساعد في حرق دهون البطن الخطيرة ”بريكنغ ديفينس“ يحلل صواريخ الحوثي ”بركان3“.. نسخة إيرانية معدلة من ”سكود بي“ الروسية بمدى 1200 كم وتعتبر ”سلاحا إرهابيا“ وليس ”سلاحا موجها بدقة“ السفارة السعودية تصدر تحذيرا هاما لمواطنيها المسافرين قرار رفيع بفتح بنك روسي في السعودية! هذا ما قدمه ولي العهد السعودي دعما للاتحاد العربي لكرة القدم وفاة فنان خليجي شهير لماذا أجهش راموس بالبكاء في حفل وداعه ؟ الرئيس ”هادي“ يستدعي ”علي محسن“ و”معين“ و”بن مبارك“ الى مقر إقامته بالرياض.. تفاصيل الاجتماع سلطنة عُمان تحذر من ”ابتزاز واحتيال“ بإسمها في صنعاء
حذرت وزارة الخارجية العمانية، من ”حملات ابتزاز واحتيال إلكتروني“ ينفذها مجهولون يدعون أنهم دبلوماسيين عمانيين في سفارة السلطنة بصنعاء.
وقالت الخارجية العمانية في بلاغ لها: "نوجه عناية المواطنين الكرام إلى أنه لوحظ مؤخرا تكرار الشكوى لتعرض عدد من المواطنين لابتزاز إلكتروني من قبل أشخاص يدعون أنهم دبلوماسيون عمانيون يعملون في سفارة السلطنة بالجمهورية اليمنية الشقيقة".
وأضافت في تغريدات على حسابها بتويتر، "تلفت الوزارة عناية المواطنين الكرام إلى أنه لا يوجد للسلطنة موظفون يعملون حاليا في سفارتها بالجمهورية اليمنية (بصنعاء) نظرا للظروف الراهنة، راجين من الجميع توخي الحذر من الوقوع في مثل هذه الابتزازات الإلكترونية".
وكانت مسقط خلال الأشهر الماضية محطة رئيسية في رحلات الدبلوماسيين الغربيين والخليجيين، ومبعوثا الأمم المتحدة والولايات المتحدة المعنيان باليمن، إضافة إلى الدور الذي لعبته السلطنة في مفاوضات غير مباشرة بين مسؤولين سعوديين وقيادات في مليشيا الحوثيين، انتهت بالفشل كغيرها من الجهود الرامية لإنهاء الصراع في اليمن.