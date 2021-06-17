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سلطنة عُمان تحذر من ”ابتزاز واحتيال“ بإسمها في صنعاء

الخميس 17 يونيو-حزيران 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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حذرت وزارة الخارجية العمانية، من ”حملات ابتزاز واحتيال إلكتروني“ ينفذها مجهولون يدعون أنهم دبلوماسيين عمانيين في سفارة السلطنة بصنعاء.

وقالت الخارجية العمانية في بلاغ لها: "نوجه عناية المواطنين الكرام إلى أنه لوحظ مؤخرا تكرار الشكوى لتعرض عدد من المواطنين لابتزاز إلكتروني من قبل أشخاص يدعون أنهم دبلوماسيون عمانيون يعملون في سفارة السلطنة بالجمهورية اليمنية الشقيقة".

وأضافت في تغريدات على حسابها بتويتر، "تلفت الوزارة عناية المواطنين الكرام إلى أنه لا يوجد للسلطنة موظفون يعملون حاليا في سفارتها بالجمهورية اليمنية (بصنعاء) نظرا للظروف الراهنة، راجين من الجميع توخي الحذر من الوقوع في مثل هذه الابتزازات الإلكترونية".

وكانت مسقط خلال الأشهر الماضية محطة رئيسية في رحلات الدبلوماسيين الغربيين والخليجيين، ومبعوثا الأمم المتحدة والولايات المتحدة المعنيان باليمن، إضافة إلى الدور الذي لعبته السلطنة في مفاوضات غير مباشرة بين مسؤولين سعوديين وقيادات في مليشيا الحوثيين، انتهت بالفشل كغيرها من الجهود الرامية لإنهاء الصراع في اليمن.

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