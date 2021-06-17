اكتشاف ثالث أكبر ألماسة في العالم

الخميس 17 يونيو-حزيران 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت شركة Debswana عن اكتشاف حجر ألماس يبلغ وزنه 1098 قيراطا في بوتسوانا بجنوب إفريقيا ووصفته بأنه ثالث أكبر حجر من نوعه في العالم.

وقالت لينيت أرمسترونغ، العضو المنتدب للشركة: يعتقد أن هذا هو ثالث أكبر حجر كريم يكتشف في العالم.

وأشارت إلى أن هذا الحجر النادر والاستثنائي يعني الكثير في مجال الماس ولبوتسوانا.. إنها تجلب الأمل لأمة تكافح.

وعرضت الشركة الحجر، الذي تم العثور عليه في 1 يونيو على رئيس البلاد موكغويتسي ماسيسي، في العاصمة غابورون.