اكتشاف ثالث أكبر ألماسة في العالم دولة عربية تحقق في مخطط لإغتيال الرئيس المبعوث الأميركي مجدد في الرياض بعد اعتراف غريفيث بالفشل هجوم جمهوري عنيف على بايدن واتهام لإدارته بمكافأة بوتيين صاروخ باليستي للمليشيات الحوثية على على أحياء سكنية في مأرب والتحالف يرد بغارات مركزة فضائح جديدة للمليشيات الحوثية في صنعاء وشهادات جامعية لمن لم يتخرج من الثانوية بعد اللقاء التاريخي خمسة مواضيع خلافية كبرى في قمة جنيف دول الخليج تبعث برسالة عاجلة للمجتمع الدولي بشأن إيران تعرف على ترتيب الدول العربية من الأغلى إلى الأرخص حسب تكاليف المعيشة لإنقاص الوزن والشعور بالنشاط اتبع هذا النظام الغذائي
أعلنت شركة Debswana عن اكتشاف حجر ألماس يبلغ وزنه 1098 قيراطا في بوتسوانا بجنوب إفريقيا ووصفته بأنه ثالث أكبر حجر من نوعه في العالم.
وقالت لينيت أرمسترونغ، العضو المنتدب للشركة: يعتقد أن هذا هو ثالث أكبر حجر كريم يكتشف في العالم.
وأشارت إلى أن هذا الحجر النادر والاستثنائي يعني الكثير في مجال الماس ولبوتسوانا.. إنها تجلب الأمل لأمة تكافح.
وعرضت الشركة الحجر، الذي تم العثور عليه في 1 يونيو على رئيس البلاد موكغويتسي ماسيسي، في العاصمة غابورون.