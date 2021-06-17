تعرف على ترتيب الدول العربية من الأغلى إلى الأرخص حسب تكاليف المعيشة

الخميس 17 يونيو-حزيران 2021 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تصدر لبنان أغلى الدول العربية من ناحية التكلفة والنفقات المعيشية حسب مؤشر التكلفة المعيشية لموقع نمبو (numbeo.com) الذي يقيس نسبياً أسعار السلع الاستهلاكية، بما في ذلك مواد البقالة والمطاعم وخدمات النقل والمرافق، مقابل القدرة الشرائية لسكان الدولة، وفق ما ذكر موقع سي إن إن.

ويصنف مؤشر نمبو (numbeo.com) التكلفة المعيشية في 138 دولة حول العالم. وعلى المستوى العربي احتل لبنان المرتبة الأولى من ناحية التكلفة المعيشية ووصل ترتيبها إلى الـ 23 عالمياً. تليها قطر في المرتبة 34 عالمياً، وجاءت بعدها الإمارات في المرتبة 36 وفي المرتبة الرابعة البحرين بترتيب 40 عالمياً وخامساً فلسطين في المرتبة 43.

وجاءت ليبيا في المرتبة الأخيرة على المستوى العربي في المرتبة 137 عالمياً.

إليكم ترتيب الدول العربية من الأغلى إلى الأرخص بتكلفة المعيشة: