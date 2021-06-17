بوتين يكشف كواليس قمته بالرئيس الأمريكي.. اتفقا على عودة السفراء وبايدن حذَّره من وفاة “نافالني”

الخميس 17 يونيو-حزيران 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء 16 يونيو/حزيران 2021، إن هناك بارقة أمل لبناء الثقة المتبادلة، والاتفاق على حل كافة القضايا العالقة مع الولايات المتحدة.

بوتين شدد على أنه "لا أوهام لديه عقب قمته مع نظيره الأمريكي جو بايدن"، وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مدينة جنيف السويسرية، أن اللقاء ناقش الاستقرار الاستراتيجي، والعلاقات التجارية، والأمن الإقليمي، والأمن السيبراني. وأشار إلى أنهما "أبديا رغبة في إيجاد سبل لتقريب المواقف".

بايدن يهاجم بوتين

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عقب انتهاء قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، إن الأفعال التي أقدم عليها الرئيس الروسي "تُضعف" وضع بلاده على الساحة العالمية. وتساءل في مؤتمر صحفي: "كيف سيكون الحال إذا انخرطنا في الأنشطة التي قام بها؟".

في حين قال بايدن إنه أخبر الرئيس بوتين بأن أجندته ليست ضد روسيا أو أي شخص آخر، إنما من أجل الشعب الأمريكي، وأن بلاده لن تتسامح مع محاولات انتهاك سيادتها أو زعزعة استقرار انتخابات أمريكا الديمقراطية.

من جانبه نوه بوتين إلى أنه "اتفق مع بايدن على عودة عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين، وبدء المشاورات بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية حول كافة مجالات التعاون، وفي مقدمتها الأمن السيبراني".

ولفت إلى أن "أغلب الهجمات السيبرانية في العالم تُنفَّذ من داخل الولايات المتحدة". وتابع قائلاً إن "واشنطن أعلنت روسيا عدواً لها، وكلا البلدين يتكبد خسائر العقوبات".

تنفيذ اتفاقيات سابقة

حول أوكرانيا، قال بوتين: "لدينا التزام واحد فقط حيال أوكرانيا، وهو تنفيذ اتفاقيات مينسك إذا كانت كييف جاهزة".

كما تطرق بوتين إلى قضية المُعارض أليكسي نافالني، قائلاً إنه "انتهك القانون، وأراد أن يتم اعتقاله عندما قدم إلى روسيا".

في حين قال بايدن إنه حذَّر بوتين من عواقب "مدمرة" إذا تُوفي المُعارض الروسي نافالني بالسجن، مشدداً على أنه سوف يواصل إثارة قضايا حقوق الإنسان الأساسية مع بوتين.

في 17 يناير/كانون الثاني 2021، اعتقلت السلطات الروسية نافالني (44 عاماً)، فور وصوله إلى مطار "شيريميتيفو" في موسكو، قادماً من ألمانيا التي قضى فيها 5 أشهر لتلقِّي العلاج.

في 2 فبراير/شباط 2021، حكم القضاء، بسجن نافالني 3 سنوات ونصف السنة مع النفاذ، في "قضية احتيال سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ".

انتهاء قمة بايدن وبوتين

كانت أعمال القمة التي جمعت الرئيسين، الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، والتي عُقدت في جنيف بسويسرا، انتهت الأربعاء، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

عقد بايدن وبوتين جولتين من المحادثات بحضور وزيري خارجية البلدين؛ الأمريكي أنتوني بلينكن، والروسي سيرغي لافروف، حيث تصافح الرجلان بحضور الرئيس السويسري جاي بارميلين، بحسب موقع "الحرة".

بدأت الجولة الثانية من محادثات بايدن وبوتين، بعد انتهاء الجولة الأولى التي استمرت نحو 90 دقيقة.

أكد الفريق الصحفي الروسي الذي يعمل على تغطية أعمال القمة، اختتام المحادثات الموسعة بين الرئيسين والوفدين المرافقين لهما في فيلا "لا غرانج"، بحسب موقع "روسيا اليوم".