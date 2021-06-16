شركة  إماراتية تستحوذ على 60 %  من شركة طبية تعمل في السعودية وأبوظبي

الأربعاء 16 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - الاناضول

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أعلنت "مبادلة" للرعاية الصحية الإماراتية (حكومية)، الأربعاء، استحواذها على 60 بالمئة في شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية "يو إي ميديكال" العاملة في السعودية والإمارات، وذلك من شركة جدوى للاستثمار ومجموعة الشرقية المتحدة.

وتعد الصفقة أول توسع للشركة التابعة للصندوق السيادي لإمارة أبوظبي "مبادلة للاستثمار" في سوق الرعاية الصحية السعودي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أنه بموجب الاستحواذ تنضم إلى شبكة مبادلة للرعاية الصحية منشآت الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، والتي تشمل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال.

وبحسب البيان، تضم المنشآت شبكة مراكز "هيلث بلاس" التخصصية وسلسلة مراكز هيلث بلاس للإخصاب، ومستشفى "مورفيلدز" للعيون في أبوظبي، والحصة المملوكة للشركة من مجموعة عيادات المسواك للأسنان والأمراض الجلدية في السعودية.

وأفاد بأنه مع اكتمال الاستحواذ، ستضم أصول مبادلة أكثر من 10 آلاف من مقدمي الرعاية الصحية، عاملين في أكثر من 100 تخصص طبي في الإمارات والسعودية.

ولم يذكر البيان قيمة صفقة الاستحواذ، التي أبرمتها مبادلة للرعاية الصحية مع مجموعة الشرقية المتحدة، وشركة جدوى للاستثمار السعودية، التي تمتلك 42 بالمئة من الشرقية المتحدة.

ويتوقع الانتهاء من صفقة الاستحواذ في سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب البيان.

وتأسست مبادلة للرعاية الصحية في يناير/ كانون الثاني 2021، عبر دمج 6 مرافق طبية مملوكة لها بهدف توفير رعاية صحية متخصصة للمرضى.

وتضم الشبكة حاليا عددا من المنشآت الطبية منها كليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وأمانة للرعاية الصحية والتأهيل، والمختبر المرجعي الوطني، ومركز العاصمة للفحص الصحي، ومركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد، بحسب البيان.

فيما تأسست مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية عام 2005، وتعمل في الإمارات والسعودية، وفق المصدر نفسه.