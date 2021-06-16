مشاكل وصعوبات الخطوط الجوية اليمنية تناقش مع وزير النقل

الأربعاء 16 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - مارب

عدد القراءات 380

ناقش اجتماع عقد اليوم بالعاصمة عدن، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، مع رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد العلواني، سبل رفع أداء وكفاءة "اليمنية' والصعوبات التي تواجهها.

وناقش الاجتماع بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد ومدير مكتب منطقة عدن "اليمنية "عبدالله صالح، عدد من المواضيع المتعلقة بالاشكاليات التي تقف عائقاً في نشاطها وتسببت بارتفاع أسعار التذاكر، والحجز والنظام الآلي المستحدث وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمسافرين بالطرق الممكنة لمعالجتها.

ولفت الدكتور عبدالسلام، الى انه تم التنسيق بين وزارة النقل ووزارة الاشغال العامة وصيانة الطرقات للتدخل الطارئ لممر التدحرج للطائرات في مطار عدن الدولي وصيانة مدرجات الهبوط والاقلاع وبناء التنظيم الهيكلي للمركز بالعاصمة عدن وفروع الادارات التابعة لها وتعزيز العلاقة بين اليمنية وهيئة الطيران المدني والارصاد.

وأكد وزير النقل حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لسير الأداء وتطوير الخدمات للعملاء وتقديم صورة مشرفة تليق بمستوى شركة الخطوط الجوية اليمنية...مشيراً الى متابعة الخطط والمشاريع الجاري العمل بها على مستوى المطارات بشكل مستمر، وبما يسهم في تقديم أوجه الدعم اللازم للخطوط الجوية اليمنية ، ومساعدتها في تجاوز العقبات التي تحول دون تطوير وتعزيز نشاطها .

وشدد على ضرورة معالجة المعوقات الفنية والمالية ووضع مصفوفة محددة وواضحة لتكلفة التشغيل وهامش الأرباح التي تنعكس على اسعار التذاكر التي يجب ان تراعي فيها الفئات المجتمعية مع الحفاظ تحقيق على الأرباح المعقولة الذي تعود بالنفع على الشركة في استمرار نشاطها ورفد خزينة الدولة من تلك الارباح والعوائد.

كما وجه الوزير بالأسراع إلى معالجة القصور والمعوقات التي رافقت برنامج الحجز الجديد بحيث يساهم في إجراء عملية الحجز بصورة سلسلة وميسره خلال الايام القادمة.

وفي الاجتماع استمع الوزير الدكتور عبدالسلام ،إلى عدد من الاشكاليات والمعوقات من قبل مدراء الادارات المتعلقة بتنظيم عمل الشركة وتحسين سير أدائها، ووضعهم بصورة الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة ممثلة بوزارة النقل بما فيها البحث عن شركات طيران خارجية لتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تسهيل سفرهم وتخفيض الأسعار الذي تفاقمت مع إرتفاع سعر صرف العملة الخارجية نتيجة الازمة التي تعيشها البلاد.

بدوره أكد رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية، استعداده التعاون الجاد من أجل الارتقاء بأداء الشركةوالعمل لإيجاد حلول كفيلة بحل المشاكل التي تواجه الشركة ووضع رؤى تكفل تقديم وتسهيل الخدمات للمواطنين وإستمرار بقائها.