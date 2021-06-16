نجم عالمي يزيل زجاجة مشروب كحولي من أمامه خلال مؤتمر صحفي  

الأربعاء 16 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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خطف نجم المنتخب الفرنسي، بول بوغبا، الأضواء من جديد بعد أن قام بإزاحة زجاجة مشروب كحولي من أمامه خلال مؤتمر صحفي عقب فوز منتخب "الديوك" على ألمانيا بهدف نظيف في دور المجموعات من كأس أوروبا 2020.

وأزال بوغبا زجاجة جعة ووضعها تحت الطاولة، في تصرف مماثل لما قام به النجم البرتغالي كريستيانو قبل أقل من 24 ساعة عندما أزال نجم يوفنتوس زجاجتي كوكا كولا من أمامه، داعيا الناس إلى شرب الماء حفاظا على صحتهم.

وتعد الشركة الهولندية المنتجة للمشروب الكحولي أحد رعاة البطولة الأوروبية، وفقا لما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن اللاعب الفرنسي الذي وصفته بـ"المسلم الملتزم" قد اختار إزاحة زجاجة الجعة (البيرة) رغم أنها كانت من النوع الخالي من الكحول.

وأضافت الصحيفة أن بوغبا بدا أقل انزعاجا من رونالدو، إذ أنه أزاح زجاجة الجعة بكل هدوء دون التعليق على الموضوع.

يذكر أن بوغبا حصل على جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه في مواجهة المانشافت، ومساهمته في تسجيل هدف فوز فرنسا بعد تمريرته الرائعة إلى لوكاس هيرنانديز، الذي قام بإرسال الكرة داخل منطقة الجزاء، وأخطأ ماتس هوميلز مدافع المنتخب الألماني وأسكنها في الشباك.