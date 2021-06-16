في اجتماع مع وزراء الخارجية وزيرة عربية تحذر دولا عربيا من الانهيار الشامل

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حذرت وزيرة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زينة عكر، من "الانهيار الشامل" لبلادها في حال استمرت الأمور على ما هي عليه من أزمات متراكمة.
وقالت في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية العرب الذي عقد في الدوحة القطرية، إن بلادها تواجه "تهديدًا غير مسبوق لوجوده وكيانه".
وتشغل عكر منصب وزيرة الخارجية "بالوكالة" بعد إعفاء سلفها، شربل وهبة، من مهامه عقب أزمة دبلوماسية مع السعودية.
وذكرت عكر أن "التحديات التي يواجهها لبنان اليوم تشكل تهديدا غير مسبوق لوجوده وكيانه، ولا أحد يضمن ما سيكون عليه شكل الدولة في حال حصول الانهيار الشامل، ونتائجه على الأصعدة كافة".
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عام ونصف، أدت إلى تدهور مالي وفقدان مواد وسلع أساسية كالوقود والأدوية، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر والتضخم بشكل قياسي.
وأكدت الوزيرة "رفضها أن يكون لبنان مقرا أو ممرا للتسبب بالأذى للأشقاء والأصدقاء من خلال تهريب المخدرات أو غيرها".
وأشارت إلى "حرص بلدها على اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة والتشدد المطلوب لمنع تهريب المخدرات، حرصاً منا على حماية أولادنا ومجتمعاتنا في الدول العربية الشقيقة كافة وخاصة المملكة العربية السعودية".
وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت الرياض عن إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان إلى المملكة داخل شحنة رمان، وقررت آنذاك منع دخول الخضار والفواكه اللبنانية لأراضيها أو عبرها، بسبب "استغلالها في تهريب المخدرات للبلاد".
وإلى جانب وزارة الخارجية تشغل عكر أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال بلبنان.