تعرف على أول طالب إماراتي يلتحق بجامعة إسرائيلية ماذا سيدرس وأين سيسكن

الأربعاء 16 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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التحق طالب إماراتي، رسميا، بجامعة إسرائيلية، في إطار التطبيع التعليمي بين بلاده ودولة الاحتلال.

وسجل الطالب "منصور بن شامخ المرزوقي" (19 عاما)، بمركز هرتسليا متعدد التخصصات، في تل أبيب، حيث سيدرس البكالوريوس بتخصص الحوكمة، وسيقيم في سكن للطلاب.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن بيان للمرزوقي، قال فيه: "اخترت القدوم للدراسة في إسرائيل من منطلق رغبة قوية في المساهمة بتقدم السلام".

وقال: "إن الخطوات التي اتخذها زعماء بلدينا أعطتني الفرصة للمجيء إلى هنا وإظهار قيمتنا، قيمة الشباب، في تعزيز التعاون من أجل السلام والازدهار".

وأضاف: "سمعت من صديق إسرائيلي التحق بالمدرسة الدولية عن IDC والأجواء هنا ، وأشعر بأمان شديد للدراسة هنا. أركز حاليا على متابعة درجة البكالوريوس ، وآمل أن أتمكن في المستقبل من مواصلة دراستي ماجيستير".

وقد تم استقبال مرزوقي في الجامعة من قبل رئيسها، أوريال رايتشمان، وسفير الإمارات لدى الاحتلال، محمد الخاجة.

وتتخذ الإمارات خطوات متسارعة لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية.