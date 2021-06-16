رغم تذيله ترتيب مجموعته.. منتخب اليمن يتأهل رسميا للتصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس آسيا 2023 الحوثي يعيد قطر لخط الأزمة اليمنية ويكشف رغبة جماعته في التفاوض مع التحالف.. تفاصيل جثث مئات المهاجرين تطفو في عرض البحر لليوم السادس ومناشدة عاجلة لحكومة اليمن وتحذير من كارثة أحدث علامات الإصابة بفيروس كورونا.. في الأظافر! المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا والدور الحاسم من تصفيات كأس العالم وكيف تم اختيار افضل 5 منتخبات احتلت المركز الثاني مصدر أمني : القاعدة تتخطف 5 ضباط في البحث الجنائي بمحافظة شبوة نازحين اليمن الهروب من نار الحرب إلى جحيم المخيمات الولايات المتحدة والسعودية إلى القائمة البيضاء الأوروبية ضمن 9 دول رونالدو يفاجئ خصومة ويصبح الهداف التاريخي لبطولة أوروبا حفل زفاف يتحول إلى عزاء في عمران ووفاة 4 بينهن قريبات العروسة
تأهل المنتخب اليمني، الى التصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس اسيا التي ستقام في الصين 2023، دون لعب مباراة ملحق.
ورغم ان المنتخب اليمني انهى التصفيات التمهيدية التي اقيمت في السعودية متذيلا مجموعته برصيد 5 نقاط فقط، الا انه استفاد من تغيير الاتحاد الأسيوي نظام التصفيات واختيار المتأهلين.
حيث وقع المنتخب اليمني ضمن 22 منتخب تأهلوا مباشرة من بين 26 منتخبا، لخوض منافسات التصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس اسيا القادمة.
اما المنتخبات المتبقية فهي (غوام والصين تايبيه واندونسيا وكمبوديا)، وهي اقل 4 منتخبات اسيوية تذيلت ترتيب مجموعاتها خلال التصفيات التمهيدية، فستلعب مباراتي ملحق ليلتحق منتخبان منهما بالمنتخبات الـ 22 المتأهلة للتصفيات الاخيرة، التي سيتم تحديد موعدها لاحقا.
بعد ذلك ستجرى قرعة بين 24 منتخبا اسيويا من ضمنهم اليمن، ويتم توزيهم على ست مجموعات، يتأهل الأول من كل مجموعة اضافة الى افضل 5 منتخبات احتلت المركز الثاني الى نهائيات كأس اسيا، لتلعب مع منتخبات اسيا الكبار وعددها 13 منتخبا وهي التي انهت التصفيات الأخيرة متصدرة ترتيب مجموعاتها وضمنت التأهل مباشرة لنهائيات البطولة التي ستقام في الصين، وبذلك يكون اجمالي الفرق التي ستلعب نهائيات كأس اسيا 24 منتخبا.