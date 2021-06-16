رغم تذيله ترتيب مجموعته.. منتخب اليمن يتأهل رسميا للتصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس آسيا 2023

الأربعاء 16 يونيو-حزيران 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-المحرر الرياضي

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تأهل المنتخب اليمني، الى التصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس اسيا التي ستقام في الصين 2023، دون لعب مباراة ملحق.

ورغم ان المنتخب اليمني انهى التصفيات التمهيدية التي اقيمت في السعودية متذيلا مجموعته برصيد 5 نقاط فقط، الا انه استفاد من تغيير الاتحاد الأسيوي نظام التصفيات واختيار المتأهلين.

حيث وقع المنتخب اليمني ضمن 22 منتخب تأهلوا مباشرة من بين 26 منتخبا، لخوض منافسات التصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس اسيا القادمة.

اما المنتخبات المتبقية فهي (غوام والصين تايبيه واندونسيا وكمبوديا)، وهي اقل 4 منتخبات اسيوية تذيلت ترتيب مجموعاتها خلال التصفيات التمهيدية، فستلعب مباراتي ملحق ليلتحق منتخبان منهما بالمنتخبات الـ 22 المتأهلة للتصفيات الاخيرة، التي سيتم تحديد موعدها لاحقا.

بعد ذلك ستجرى قرعة بين 24 منتخبا اسيويا من ضمنهم اليمن، ويتم توزيهم على ست مجموعات، يتأهل الأول من كل مجموعة اضافة الى افضل 5 منتخبات احتلت المركز الثاني الى نهائيات كأس اسيا، لتلعب مع منتخبات اسيا الكبار وعددها 13 منتخبا وهي التي انهت التصفيات الأخيرة متصدرة ترتيب مجموعاتها وضمنت التأهل مباشرة لنهائيات البطولة التي ستقام في الصين، وبذلك يكون اجمالي الفرق التي ستلعب نهائيات كأس اسيا 24 منتخبا.