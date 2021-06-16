الحوثي يعيد قطر لخط الأزمة اليمنية ويكشف رغبة جماعته في التفاوض مع التحالف.. تفاصيل

الأربعاء 16 يونيو-حزيران 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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كشفت جماعة الحوثيين الانقلابية في اليمن، عن رغبتها في ان تستضيف قطر مفاوضات تجمعها مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقال القيادي البارز في مليشيا الحوثي محمد علي الحوثي إنهم لا يمانعون أن يلتقي وفدهم المفاوض المتواجد في العاصمة العمانية مسقط، مع التحالف لكن في قطر.

وتحدث في تغريدة على تويتر عن رسالة وجهها عبدالملك الحوثي إلى هيثم بن سعيد سلطان سلطنة عمان، بهذا الخصوص، لافتا الى جماعته تشترط ردا إيجابيا من قبل التحالف.

واحتضنت مسقط لقاءات الوفد الحوثي برئاسة محمد عبدالسلام، مع عدد من المسئولين الاجانب خلال الفترات السابقة.

ولم يعطي الحوثي تفسيرا لسبب رغبتهم نقل مكان التفاوض من عمان إلى قطر،كما لم يصدر أي تعليق من الدوحة بهذا الخصوص.

وسبق للدوحة ان قادت مفاوضات بين الجيش اليمني والمليشيات الحوثية في 2007،خلال الحروب الست في صعدة.

وقبل أيام غادر الوفد العماني العاصمة صنعاء بعد اسبوع من مشاورات اجراها مع قادة المليشيات الحوثية، لإقناعهم بالقبول بالمبادرة الاممية للحل تتضمن وقفا شاملا لاطلاق النار ونقاط اخرى، لكن الوفد غادر خائبا، دون تحقيق أي تقدم يذكر.