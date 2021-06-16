الحوثي يعيد قطر لخط الأزمة اليمنية ويكشف رغبة جماعته في التفاوض مع التحالف.. تفاصيل جثث مئات المهاجرين تطفو في عرض البحر لليوم السادس ومناشدة عاجلة لحكومة اليمن وتحذير من كارثة أحدث علامات الإصابة بفيروس كورونا.. في الأظافر! المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا والدور الحاسم من تصفيات كأس العالم وكيف تم اختيار افضل 5 منتخبات احتلت المركز الثاني مصدر أمني : القاعدة تتخطف 5 ضباط في البحث الجنائي بمحافظة شبوة نازحين اليمن الهروب من نار الحرب إلى جحيم المخيمات الولايات المتحدة والسعودية إلى القائمة البيضاء الأوروبية ضمن 9 دول رونالدو يفاجئ خصومة ويصبح الهداف التاريخي لبطولة أوروبا حفل زفاف يتحول إلى عزاء في عمران ووفاة 4 بينهن قريبات العروسة في تطورات خطيرة إثيوبيا ترفض قرار جامعة الدول العربية بسأن سد النهضة
لا تزال أكثر من 360 جثة لمهاجرين غير شرعيين طافية في عرض البحر قبالة السواحل اليمنية،لليوم السادس على التوالي.
واكد أعضاء من الجالية الإثيوبية في اليمن، أن المركب الذي غرق قرب ساحل منطقة رأس العارة بمحافظة لحج، الجمعة الماضية، كان يقل 371 مهاجراً غير شرعي لقوا حتفهم غرقاً،بحسب العربية الحدث.
فيما أفادت مصادر بأن الجثث شوهدت تطفو على مسافة تمتد من 10 إلى 20 ميلاً بحرياً من شاطئ منطقة رأس العارة التي يصل إليها عشرات المهاجرين غير الشرعيين يومياً
إلى ذلك، ناشد أعضاء الجالية الإثيوبية الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية لانتشال جثث الغارقين، مؤكدين أن خفر السواحل اليمنية دفنت جثتين من أصل 5 جثث تم انتشالها فيما لا تزال مئات الجثث في عرض البحر.
في حين، حذرت مصادر ملاحية في منطقة رأس العارة من وقوع كارثة وبائية جراء تحلل مئات الجثث دون انتشالها ودفنها بشكل لائق.
وأوضحت أنه في حالة حدوث رياح شمالية غربية على سواحل المنطقة فقد تكون هناك كارثة وبائية إذا لم يتم انتشال الجثث.
يذكر أن الأعوام الأخيرة شهدت ارتفاعاً في عمليات تهريب المهاجرين الأفارقة خاصة الإثيوبيين والصوماليين بسبب الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية في بلدانهم.
ووصل إلى اليمن أكثر من 150 ألف مهاجر حتى عام 2018 بزيادة 50% عن 2017، في حين وصل 107 آلاف مهاجر خلال العام الفائت، وفقاً لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية.