مصدر أمني : القاعدة تتخطف 5 ضباط في البحث الجنائي بمحافظة شبوة

الأربعاء 16 يونيو-حزيران 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اختطف تنظيم القاعدة، الثلاثاء، خمسة من ضباط البحث الجنائي بمحافظة شبوه، شرقي اليمن، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، مفضلًا عدم ذكر أسمه، للأناضول، إن "مسلحين يتبعون تنظيم القاعدة اختطفوا اليوم(الثلاثاء)، خمسة من ضباط البحث الجنائي في مديرية خوره جنوبي عاصمة المحافظة عتق".

وأوضح، أن "عناصر القاعدة أوقفت الضباط (عوض صالح العياشي، وعصام عبدربه حسين العواضي، وفهمي محمد مقهوي، وسالم علي أحمد العياشي، وعارف غانم)، بينما كانوا في طريقهم إلى مديرية بيحان جنوبي شبوه".

من جهة أخرى اتهمت قوات النخبة الشبوانية، موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيًا)، السلطة المحلية في المحافظة، بـ"تسليم الضباط لعناصر القاعدة".

وقال المسؤول الإعلامي للقوات المذكورة، أحمد الحر، في تغريدة، على حسابه بـ تويتر، " السلطة المحلية في شبوه استدرجت خمسة من ضباط البحث الجنائي بينهم العميد عوض العياشي، وسلمتهم لتنظيم القاعدة، الذي نقلهم إلى محافظة البيضاء (وسط)".

وحتى ساعة نشر الخبر، لم يصدر أي تعليق من قبل السلطة المحلية في المحافظة، ولا من قبل تنظيم القاعدة، حول ما ذكره المسؤول الإعلامي للنخبة الشبوانية