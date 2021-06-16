رونالدو يفاجئ خصومة ويصبح الهداف التاريخي لبطولة أوروبا

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سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفيه رقم 10 و11 في بطولة أوروبا لكرة القدم بعدما هز شباك المجر مرتين قرب النهاية في المجموعة السادسة في استاد بوشكاش في بودابست، اليوم الثلاثاء، ليجتاز رقم ميشيل بلاتيني ويصبح الهداف التاريخي للمسابقة.
وكان رونالدو يتساوى مع الفرنسي بلاتيني في صدارة هدافي البطولة برصيد تسعة أهداف لكل منهما قبل انطلاق المسابقة، لكن ثنائية اللاعب البرتغالي قرب النهاية في شباك المجر جعلته ينفرد بالرقم القياسي، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأهدر رونالدو فرصة سهلة في الشوط الأول عندما أطاح بالكرة من مدى قريب، لكنه لم يهدر الفرصة من ركلة جزاء في الدقيقة 87.
ووضع رونالدو الكرة بقوة في الشباك واحتفل بطريقته المعتادة وسط صيحات من مشجعي المجر في الاستاد الذي تبلغ سعته 67 ألف متفرج. وامتلك رونالدو المزيد من الوقت لإضافة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع حيث تبادل الكرة بسرعة ثم راوغ الحارس بيتر جولاتشي ووضع الكرة بسهولة داخل الشباك.
وعزز المهاجم البالغ عمره 36 عاماً سجله بعدما أصبح أول لاعب يشارك في بطولة أوروبا خمس مرات، كما أنه بات الأكثر مشاركة في عدد المباريات بالبطولة حيث كانت المباراة أمام المجر رقم 22 منذ ظهوره الأول في 2004.
وفازت البرتغال حاملة اللقب (3 - صفر) على المجر صاحبة الأرض في المجموعة التي تضم أيضاً فرنسا بطلة العالم وألمانيا