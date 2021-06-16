حفل زفاف يتحول إلى عزاء في عمران ووفاة 4 بينهن قريبات العروسة

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تحول حفل زفاف بمحافظة عمران، شمال اليمن، إلى مأتم، إثر سقوط جدران مبنى اتخذ كخيمة لإقامة العرس.
وأكدت مصادر محلية في مديرية جبل يزيد التابعة لمحافظة عمران أن أربع نساء توفين، بينهن جدة العروسة وابنة خالها، وأصيبت العشرات منهن جراء سقوط جدار المبنى الذي كان يقام فيه العرس نهاية الأسبوع الماضي.
كما قالت إن المبنى لم يكن مسقوفاً مما اضطر صاحب الوليمة أن يقوم بتغطية المبنى بطرابيل قماشية وقاموا بربطها إلى الجدران، فأتت موجات رياح قوية أدت إلى سقوط الجدار على النساء الحاضرات في الوليمة، بحسب مواقع إخبارية محلية.
وأضافت أن أسرة العروسة قامت بإلغاء العرس وتأجيله، وأن عدد الوفيات قابل للزيادة، حيث إن العديد من النساء لا تزال في العناية المركزة وإن حالاتهن خطيرة.
مكان الزفاف بعد الحادثة الجدير ذكره أن اليمنيين في المحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وخصوصاً بعد حملات الجباية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي ومداهمتها للأعراس لجأوا إلى إقامة أعراسهم في منازلهم هروباً من مضايقات الميليشيا لإقامة الأعراس في الأماكن المخصصة