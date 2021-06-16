أول زعيم عربي يهنئ نفتالي على توليه رئاسة وزراء إسرائيل

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هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، نفتالي بينيت على انتخابه رئيسا لوزراء إسرائيل، وأكد له حرص المملكة على مواصلة أهدافها في خدمة السلام في الشرق الأوسط.
وقال العاهل المغربي في برقية بعث بها إلى بينيت مساء الثلاثاء، "أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش جنبا إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام"، وفقا لرويترز.
وكان المغرب قد أعاد العلاقات مع إسرائيل في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي بوساطة أمريكية.
وفي المقابل، اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ 1976.
وطبعت ثلاث دول عربية أخرى، هي الإمارات والبحرين والسودان، العلاقات مع إسرائيل في 2020 أيضا