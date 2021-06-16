الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة جنوبي غزة.. وحماس تعلّق

الأربعاء 16 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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شن الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليلة الثلاثاء-الأربعاء، غارات استهدفت مواقع للمقاومة جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الغارات استهدفت موقعين لكتائب "القسام" في منطقة معن شرقي خانيونس.

كما أغارت طائرات الاحتلال على مواقع آخر في حي الزيتون جنوبي قطاع غزة.

ولم تسفر الغارات سوى عن أضرار مادية في المواقع التي تم قصفها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارات جاءت ردا على "إطلاق ‎البالونات الحارقة من قطاع ‎غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

بدوره، قال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن "‏القصف الصهيوني على قطاع غزة،محاولة فاشلة لوقف تضامن شعبنا ومقاومته مع المدينة المقدسة، وللتغطية على حالة الإرباك غير المسبوقة للمؤسسة الصهيونية في تنظيم ما يسمي بـ(مسيرة الأعلام)".

وعلق في تغريدة عبر "تويتر": "‏سيظل شعبنا ومقاومته الباسلة يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل أرضنا".

والثلاثاء، نظّم شبان فلسطينيون تظاهرات قرب الشريط الحدودي بغزة، وأطلقوا بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ردا على تنظيم ما يسمى "مسيرة الأعلام" من قبل المستوطنين، بمدينة القدس المحتلة.

وشارك نحو 5 آلاف مستوطن في "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالقدس، الثلاثاء، واقتحموا منطقة باب العامود أحد أبواب البلدة القديمة في المدينة، مرددين هتاف "الموت للعرب"، قبل أن يتوجهوا نحو "حائط البراق".