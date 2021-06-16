الحوثيون يضعون اللمسات الأخيرة لشراء شركة اتصالات رويترز تكشف عن ابرز المرشحين لخلافة «غريفيث» منتخب فلسطين يحقق فوزاً كبيراً على نظيره اليمني بثلاثة أهداف دون رد النفط يسجل قفزة غير مسبوقة منذ أبريل 2019 طائرة إسرائيلية خاصة تعود من رحلة غامضة إلى دولة عربية مليشيا الحوثي تستهدف جماعة ”الدعوة والتبليغ“ بحملة اعتقالات واسعة في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها «عملية نوعية» للجيش تكبِّد الحوثيين خسائر كبيرة في الجوف وفاة مواطن في سجن لقوات مدعومة إماراتياً بالحديدة ”غريفيث“ يبلغ مجلس الأمن فشل التوصل لاتفاق في اليمن لماذا عقد اجتماع سد النهضة في الدوحة وليس بأبوظبي؟
كشف ناشط يمني عن إجراء الحوثيين اللمسات الأخيرة لشراء شركة الاتصالات MTN فرع اليمن.
وقال محمد المحيميد إن القيمة السوقية لشركة MTN فرع اليمن ما يقارب مليار دولار وستشتريها المؤسسة القابضة للاستثمار التابعة للحوثيين بما يقارب 150 مليون دولار فقط.
وأضاف "في الأسابيع الماضية دفعت شركة MTN مبلغ 26 مليون دولار أمريكي للحوثيين رسوم تجديد رخصة للعام 2020-2021 في كامل أنحاء الجمهورية اليمنية بما فيها المناطق المحررة".
وطالب المحيميد الحكومة ووزارة الخارجية بمخاطبة حكومة جنوب أفريقيا والإدارة الرئيسية للشركة لمنع هذه الصفقة باعتبار حركة الحوثي حركة إرهابية غير قانونية.
وتساءل بالقول: كيف يتم السماح لشركات الاتصالات بالعمل في المناطق المحررة بينما تدفع الضرائب والرسوم للحوثي؟