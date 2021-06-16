الحوثيون يضعون اللمسات الأخيرة لشراء شركة اتصالات رويترز تكشف عن ابرز المرشحين لخلافة «غريفيث» منتخب فلسطين يحقق فوزاً كبيراً على نظيره اليمني بثلاثة أهداف دون رد النفط يسجل قفزة غير مسبوقة منذ أبريل 2019 طائرة إسرائيلية خاصة تعود من رحلة غامضة إلى دولة عربية مليشيا الحوثي تستهدف جماعة ”الدعوة والتبليغ“ بحملة اعتقالات واسعة في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها «عملية نوعية» للجيش تكبِّد الحوثيين خسائر كبيرة في الجوف وفاة مواطن في سجن لقوات مدعومة إماراتياً بالحديدة ”غريفيث“ يبلغ مجلس الأمن فشل التوصل لاتفاق في اليمن لماذا عقد اجتماع سد النهضة في الدوحة وليس بأبوظبي؟
نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين غربيين، ان سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن، هانز جروندبرج، والدبلوماسي البريطاني، ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى الصومال نيكولاس كاي، من بين ابرز المتسابقين لخلافة المبعوث الاممي الى اليمن مارتن جريفيث.
ولم يعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حتى الان خليفة جريفيث في المنصب الذي يجب ان يوافق عليه مجلس الامن الدولي المكون من 15 عضوا.