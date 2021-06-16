رويترز تكشف عن ابرز المرشحين لخلافة «غريفيث»

الأربعاء 16 يونيو-حزيران 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين غربيين، ان سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن، هانز جروندبرج، والدبلوماسي البريطاني، ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى الصومال نيكولاس كاي، من بين ابرز المتسابقين لخلافة المبعوث الاممي الى اليمن مارتن جريفيث.

ولم يعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حتى الان خليفة جريفيث في المنصب الذي يجب ان يوافق عليه مجلس الامن الدولي المكون من 15 عضوا.