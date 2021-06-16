منتخب فلسطين يحقق فوزاً كبيراً على نظيره اليمني بثلاثة أهداف دون رد

الأربعاء 16 يونيو-حزيران 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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انهى منتخبنا الوطني مشاركته في من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، بخسارة من منتخب فلسطين بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في الرياض .

وسيطر المنتخب الفلسطيني على شوطي المباراة، تمكن من خلاله من تسجيل ثلاثة اهداف عن طريق عدي الدباغ هدفان، وياسر حمد.