الحوثيون يضعون اللمسات الأخيرة لشراء شركة اتصالات رويترز تكشف عن ابرز المرشحين لخلافة «غريفيث» منتخب فلسطين يحقق فوزاً كبيراً على نظيره اليمني بثلاثة أهداف دون رد النفط يسجل قفزة غير مسبوقة منذ أبريل 2019 طائرة إسرائيلية خاصة تعود من رحلة غامضة إلى دولة عربية مليشيا الحوثي تستهدف جماعة ”الدعوة والتبليغ“ بحملة اعتقالات واسعة في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها «عملية نوعية» للجيش تكبِّد الحوثيين خسائر كبيرة في الجوف وفاة مواطن في سجن لقوات مدعومة إماراتياً بالحديدة ”غريفيث“ يبلغ مجلس الأمن فشل التوصل لاتفاق في اليمن لماذا عقد اجتماع سد النهضة في الدوحة وليس بأبوظبي؟
انهى منتخبنا الوطني مشاركته في من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، بخسارة من منتخب فلسطين بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في الرياض .
وسيطر المنتخب الفلسطيني على شوطي المباراة، تمكن من خلاله من تسجيل ثلاثة اهداف عن طريق عدي الدباغ هدفان، وياسر حمد.