طائرة إسرائيلية خاصة تعود من رحلة غامضة إلى دولة عربية

الثلاثاء 15 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عادت طائرة إسرائيلية خاصة كان يستخدمها رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي المنتهية ولايته، يوسي كوهين، إلى دولة الاحتلال قادمة من السودان.

وبحسب القناة العامة الإسرائيلية "كان 11" فقد عادت الطائرة من السودان دون أي تفاصيل حول من كان على متنها.

وفي نيسان/ أبريل الماضي أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون يلغي قانون مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعود إلى العام 1958 والذي أقرته الدول العربية وقتها.

وقال المجلس في تعميم صحفي: "أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958".

ويسري في السودان "قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958" والذي يحظر على السودانيين عقد صفقات مع أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية أو شركات مملوكة لهم كما يمنع التبادل التجاري مع الدولة العبرية واستيراد السلع المصنعة كليا أو جزئيا في إسرائيل.

وفي كانون الثاني / يناير الماضي وقع السودان اتفاق التطبيع "أبراهام" خلال زيارة وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين إلى الخرطوم.

وفي نيسان / أبريل 2020 التقى عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في العاصمة الأوغندية كمبالا.