النفط يسجل قفزة غير مسبوقة منذ أبريل 2019 طائرة إسرائيلية خاصة تعود من رحلة غامضة إلى دولة عربية مليشيا الحوثي تستهدف جماعة ”الدعوة والتبليغ“ بحملة اعتقالات واسعة في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها «عملية نوعية» للجيش تكبِّد الحوثيين خسائر كبيرة في الجوف وفاة مواطن في سجن لقوات مدعومة إماراتياً بالحديدة ”غريفيث“ يبلغ مجلس الأمن فشل التوصل لاتفاق في اليمن لماذا عقد اجتماع سد النهضة في الدوحة وليس بأبوظبي؟ مأرب : مفتاح يعقد لقاء مع ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية اللاجئين ومنظمة أوكسفام انهيار عملة اليمن ماهي انعكاسات ذلك ؟ السعودية تقوم بتنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي
شنت مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الأيام الماضية، حملة اعتقالات واسعة استهدفت المنتمين لجماعة ”الدعوة والتبليغ“، في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقالت مصادر مطلعة لـ”مأرب برس“، ان مليشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات واسعة استهدفت جماعة "الدعوة والتبليغ" في محافظات صنعاء وذمار واب وتعز والمحويت والحديدة.
وأكدت المصادر اعتقال المليشيا لأكثر من 150 شخص من أهل "الدعوة والتبليغ" والزج بهم في سجون سرية تابعة للجماعة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تكشف حقيقة المليشيا وزيف ”المسيرة القرانية".
ويعرف عن جماعة "الدعوة والتبليغ" الحياد وعدم الانحياز لأي طرف، وعدم تدخلهم بالسياسة، كما انهم لم يعارضوا جماعة الانقلاب الحوثية ولم يقفوا في طريقها في يوم من الأيام.