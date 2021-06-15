مليشيا الحوثي تستهدف جماعة ”الدعوة والتبليغ“ بحملة اعتقالات واسعة في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها

الثلاثاء 15 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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شنت مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الأيام الماضية، حملة اعتقالات واسعة استهدفت المنتمين لجماعة ”الدعوة والتبليغ“، في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر مطلعة لـ”مأرب برس“، ان مليشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات واسعة استهدفت جماعة "الدعوة والتبليغ" في محافظات صنعاء وذمار واب وتعز والمحويت والحديدة.

وأكدت المصادر اعتقال المليشيا لأكثر من 150 شخص من أهل "الدعوة والتبليغ" والزج بهم في سجون سرية تابعة للجماعة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تكشف حقيقة المليشيا وزيف ”المسيرة القرانية".

ويعرف عن جماعة "الدعوة والتبليغ" الحياد وعدم الانحياز لأي طرف، وعدم تدخلهم بالسياسة، كما انهم لم يعارضوا جماعة الانقلاب الحوثية ولم يقفوا في طريقها في يوم من الأيام.