«عملية نوعية» للجيش تكبِّد الحوثيين خسائر كبيرة في الجوف

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استهدفت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عددًا من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وكبَّدتها خسائر فادحة في محافظة الجوف.
وقال الجيش اليمني، عبر موقعه «سبتمبر نت»: «إن قواته استهدفت تجمعًا للميليشيا الحوثية، شرق مدينة الحزم؛ ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف الميليشيا، فضلًا عن تدمير عربات وآليات تابعة لها».