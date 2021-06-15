«عملية نوعية» للجيش تكبِّد الحوثيين خسائر كبيرة في الجوف

الثلاثاء 15 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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استهدفت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عددًا من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وكبَّدتها خسائر فادحة في محافظة الجوف.

وقال الجيش اليمني، عبر موقعه «سبتمبر نت»: «إن قواته استهدفت تجمعًا للميليشيا الحوثية، شرق مدينة الحزم؛ ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف الميليشيا، فضلًا عن تدمير عربات وآليات تابعة لها».