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وفاة مواطن في سجن لقوات مدعومة إماراتياً بالحديدة

الثلاثاء 15 يونيو-حزيران 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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توفي مواطن في سجن قوات مدعومة من الإمارات في الحديدة (غربي اليمن)، فيما اختفت ناشطة مجتمع مدني في عدن بعد خلافات زوجها مع مسلحين في مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً.

وقالت منظمة رايتس رادار، إن المواطن "ياسر حسن عليّان" ـ 43 سنة ـ توفي في سجن خاص يتبع اللواء السابع عمالقة (مدعوم إماراتياً) في حيس جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

الحادثة التي أدانتها المنظمة، تمت في سجن قسري في حاوية حديدية تسمى محلياً (الضغاطة) في درجة حرارة لا تقل عن 50 مئوية، حسب مصادر محلية.

وحمّل ناشطون وسكان محليون قيادة أمن اللواء السابع عمالقة "محمد علي عفيف" و"سلطان عقد" (سلفيين) بالمسؤولية المباشرة وراء الجريمة.

وأشاروا إلى أن الفقيد كان يعاني من أمراض نفسية إضافة إلى أمراض قلب وضغط.

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