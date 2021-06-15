شابة خليجية شهيرة تفاجئ زوجها بمفاجئة باهظة الثمن

الثلاثاء 15 يونيو-حزيران 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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فاجأت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري زوجها أحمد العنزي بسيارة دفع رباعي باهظة الثمن، أهدتها له بمناسبة عيد ميلاده.

وظهر أحمد العنزي خلال مقطع فيديو وهو مغمض العينين في حين تقوده زوجته سارة الكندري لتطلب منه أن يفتح عينيه ليتفاجأ بسيارة جيب دفع رباعي باهظة الثمن.

وسأل أحمد العنزي زوجته في الفيديو إذا كانت هذه السيارة له، لترد مازحة :“هذا إيجار لمدة يوم واحد فقط“، ثم أكدت أنها له.