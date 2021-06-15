آخر الاخبار

السعودية تقوم بتنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي شابة خليجية شهيرة تفاجئ زوجها بمفاجئة باهظة الثمن شاب سعودي يقاضي زوجته بعدما سكبت كوبا من الشاي الساخن على أحد مواضع جسده تعرف على أكبر خسارة مالية في التاريخ للأندية الإنجليزية موجة غبار واسعة والأرصاد يحذر المواطنين في 14 محافظة يمنية تعرف على تشكيلة المنتخب اليمني في مباراته اليوم أمام فلسطين الفطر الأسود المميت يصل رابع دولة عربية سيدة يمنية تتحدث اليوم أمام مجلس الأمن والمبعوث يقدم آخر احاطة له تصرف قام به رونالدو أثار الكثير من الجدل وأغضب كوكا كولا الإعلان عن دعم اوروبي جديد لنصف مليون من النساء والفتيات في اليمن

شاب سعودي يقاضي زوجته بعدما سكبت كوبا من الشاي الساخن على أحد مواضع جسده

الثلاثاء 15 يونيو-حزيران 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 150

رفع مواطن سعودي دعوى قضائية ضد زوجته لمطالبتها بتعويض ومعاقبتها، بعدما قامت بسكب كوب شاي ساخن على يديه، ما تسبب له بحروق.

وحسب صحيفة "الوطن" السعودية، جاء ذلك بعد نقاش حاد بين الزوجين، وما نتج عنه من ردة فعل، حيث سكبت عليه شايا ساخنا نتيجة مشاجرة وقعت بينهما، مما جعله يدفعها بقوة.

ووكل الزوج محاميا لرفع قضية على زوجته، طالبا تعويضا ومعاقبتها، بعد أن تسببت في إحداث حروق على يديه.

وعلى الجانب الآخر أشارت الصحيفة إلى أن الزوجة أدعت بأنها قامت بذلك دفاعا عن نفسها، حيث كانت تحاول صد الزوج الذي انهال عليها بدفعها بقوة، ولم يكن منها إلا أن وجدت أمامها كوب الشاي، وقامت بسكبه على يده كعقاب لما فعل بها.

المصدر: صحيفة "الوطن"

إقراء أيضاً
تطور خطير في قضية السعودية رهف القنون والشرطة الكندية تتدخل
قرار سعودي بخصوص الحج ترحب به الامارات وتشيد به
مساعدات غذائية من مركز الملك سلمان للأسر الأشد احتياجا في حضرموت
مدينة سعودية تسجل ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم
تفاصيل تعذيب سعودي على يد خمس نساء في دبي
رجل أعمال عربي هارب من 160 حكما قضائيا بقع في قبضة الشرطة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس