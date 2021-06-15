السعودية تقوم بتنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي شابة خليجية شهيرة تفاجئ زوجها بمفاجئة باهظة الثمن شاب سعودي يقاضي زوجته بعدما سكبت كوبا من الشاي الساخن على أحد مواضع جسده تعرف على أكبر خسارة مالية في التاريخ للأندية الإنجليزية موجة غبار واسعة والأرصاد يحذر المواطنين في 14 محافظة يمنية تعرف على تشكيلة المنتخب اليمني في مباراته اليوم أمام فلسطين الفطر الأسود المميت يصل رابع دولة عربية سيدة يمنية تتحدث اليوم أمام مجلس الأمن والمبعوث يقدم آخر احاطة له تصرف قام به رونالدو أثار الكثير من الجدل وأغضب كوكا كولا الإعلان عن دعم اوروبي جديد لنصف مليون من النساء والفتيات في اليمن
رفع مواطن سعودي دعوى قضائية ضد زوجته لمطالبتها بتعويض ومعاقبتها، بعدما قامت بسكب كوب شاي ساخن على يديه، ما تسبب له بحروق.
وحسب صحيفة "الوطن" السعودية، جاء ذلك بعد نقاش حاد بين الزوجين، وما نتج عنه من ردة فعل، حيث سكبت عليه شايا ساخنا نتيجة مشاجرة وقعت بينهما، مما جعله يدفعها بقوة.
ووكل الزوج محاميا لرفع قضية على زوجته، طالبا تعويضا ومعاقبتها، بعد أن تسببت في إحداث حروق على يديه.
وعلى الجانب الآخر أشارت الصحيفة إلى أن الزوجة أدعت بأنها قامت بذلك دفاعا عن نفسها، حيث كانت تحاول صد الزوج الذي انهال عليها بدفعها بقوة، ولم يكن منها إلا أن وجدت أمامها كوب الشاي، وقامت بسكبه على يده كعقاب لما فعل بها.
المصدر: صحيفة "الوطن"