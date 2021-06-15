موجة غبار واسعة والأرصاد يحذر المواطنين في 14 محافظة يمنية

الثلاثاء 15 يونيو-حزيران 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تشهد عدد من المحافظات اليمنية، موجة غبار واسعة الإنتشار ،بحسب نشرة جوية للأرصاد اليمني.

وحذر المركز اليمني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء من موجة غبار واسعة الإنتشار تستمر خلال الساعات القادمة في عدد من المناطق والمحافظات اليمنية.

وبحسب النشرة الدورية للمركز فان صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس المختلفة تشير إلى استمرار تأثر المحافظات اليمنية الصحراوية والهضاب الداخلية والجبلية بالغبار الواسع الانتشار.

وتوقع المركز استمرار موجة الغبار على المناطق الصحراوية لمحافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، مارب و الجوف ) والمرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات (صعدة، حجة، عمران، صنعاء، المحويت، ذمار، البيضاء ،إب وتعز) وصولا إلى أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في المحافظات المتأثرة بالغبار و العوالق الترابية خاصة سائقي المركبات على الطرقات السريعة من التدني في مدى الرؤية الأفقية، مرضى الصدر وكبار السن والأطفال بعدم التعرض المباشر للأتربة والغبار.