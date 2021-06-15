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تعرف على تشكيلة المنتخب اليمني في مباراته اليوم أمام فلسطين

الثلاثاء 15 يونيو-حزيران 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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تشكيلة المنتخب اليمني لمباراة اليوم أمام فلسطين الساعة التاسعة مساءا بالتوقيت المحلي (صورة)

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