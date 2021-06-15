الفطر الأسود المميت يصل رابع دولة عربية

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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات مؤكدة للفطر الأسود لدى مرضى مصابين بمرض كورونا.
وظهر الفطر الأسود في 3 دول عربية قبل عمان، هي مصر والعراق وسوريا.
وبدأ هذا المرض، بالانتشار خصوصاً بين من تعافوا من كوفيد-19 لا سيما في الهند في وقت سابق هذا الشهر وتسبب بوفاة المئات فيها.
وهو داء مميت غير معد يودي بحياة 50 بالمئة من المصابين به خلال أيام قليلة.
فيما يعد المصابون بداء السكري وضعف جهاز المناعة الأكثر عرضة للإصابة به.
وتحدث الإصابة نتيجة التعرُّض للفطريات الموجودة في البيئة المحيطة، عند استنشاق الأبواغ التي تنتقل بعد ذلك حتى تصيب الرئتين والجيوب الأنفية، وتنتشر حتى تصل إلى الدماغ أو العينين.