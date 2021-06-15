تصرف قام به رونالدو أثار الكثير من الجدل وأغضب كوكا كولا

الثلاثاء 15 يونيو-حزيران 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أثار تصرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الكثير من الجدل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أبعد زجاجة مشروب «كوكا كولا» من أمامه خلال مؤتمر صحفي امس، مطالباً الجميع بالحفاظ على صحتهم والاستماع لخبراء التغذية.

وأبعد مهاجم يوفنتوس الحالي زجاجة من المياه الغازية خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده قبل مباراة فريقه مع منتخب المجر في إطار نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

وقال اللاعب البرتغالي موجهاً النصيحة للجميع «اشربوا الماء» في إشارة منه إلى أن تلك المشروبات الغازية لديها مضار صحية عديدة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن تصرف رونالدو سيؤدي إلى أزمة باعتبار أن شركة «كوكا كولا» تعد أحد أهم الرعاة الرسميين لبطولة «يورور 2020» وتتواجد زجاجة «كوكاكولا» بالفعل بشكل دائم في المؤتمرات الصحفية أمام اللاعبين والمدربين.

ويعتاد رونالدو 36 عاماً، الانضباط الشديد في حياته الشخصية كما يمارس التدريبات الرياضية بشكل دائم ويحافظ على نظام غذائي ما ساهم في حفاظه على لياقته البدنية وتواجده بشكل رائع في الملاعب رغم كبر السن.

وكان رونالدو قال في وقت سابق عن إمكانية نجاح نجله في الاحتراف كلاعب كرة القدم: "سنرى ما إذا كان ابني سيصبح لاعباً رائعاً، لكنه حالياً ليس كذلك لكونه يحتسي المشروبات الغازية ويأكل البطاطس المقلية، وهو يعلم أنني لا أحب ذلك، مع ذلك يصر على تلك الأفعال".

وسبق للاعب البرتغالي أن شارك في حملة لشركة «بيبسي» ما يعني تضارباً شديداً في مواقف اللاعب السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد.