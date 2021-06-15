الإعلان عن دعم اوروبي جديد لنصف مليون من النساء والفتيات في اليمن

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أعلن الاتحاد الأوروبي منح اليمن مساعدة إنسانية جديدة قدرها ستة ملايين يورو عبر صندوق الأمم المتحدة، وذلك لتقديم خدمات الإغاثة العاجلة وخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة وخدمات الصحة النفسية لما يقرب من نصف مليون من النساء والفتيات الأكثر استضعافاً.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن هذه المساهمة ستساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان على الاستمرار في دعم خدماته الحيوية في وقت فرض فيه شح التمويل والانتشار السريع لـ«كوفيد – 19» تحديات إضافية لجهود صندوق الأمم المتحدة للسكان الإنسانية في البلاد.
ويشهد النظام الصحي في اليمن – بحسب ما جاء في البيان – خاصة المتعلق بالصحة الإنجابية، انهياراً شبه كامل وتفاقم الوضع مع استمرار الانتشار السريع لكورونا المستجد، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في عواقب بعيدة المدى على النساء والفتيات، حيث أُعيد تخصيص ما يقرب من 15 في المائة من النظام الصحي الذي ما زال يعمل من أجل الاستجابة للوباء.