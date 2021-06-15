3 مباريات نارية مساء اليوم وأنظار الجماهير اليمنية تتجه الى الرياض.. هل يفعلها الأحمر؟

الثلاثاء 15 يونيو-حزيران 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-المحرر الرياضي

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تتجه أنظار الجماهير اليمنية مساء اليوم الثلاثاء الى استاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تقام مباراة اليمن مع فلسطين لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا.

ويدخل منتخب اليمن وفي رصيده 5 نقاط متذيلا ترتيب المجموعة الرابعة بعد السعودية واوزباكستان وفلسطين وسنغافورة على التوالي.

ويحتاج المنتخب اليمني للفوز ليصعد الى المركز الثالث ويضمن بذلك خطف بطاقة التأهل المباشرة التى التصفيات الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس اسيا التي ستقام في الصين 2023.

في المقابل يكفي فلسطين التعادل لتتمسك بالمركز الثالث والتأهل الى دور المجموعات.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز اليمن على فلسطين 1-0.

وفي المجموعة الرابعة ذاتها، يحتدم الصراع الليلة بين السعودية واوزباكستان لحسم صدارة المجموعة والتأهل رسميا الى كأس اسيا وحجز مقعد في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتقام مباراة المنتخبين بنفس توقيت مباراة اليمن وفلسطين(9م) ويكفي السعودية التعادل حيث ان في رصيدها 17 نقطة ،بينما تمتلك اوزباكستان 15 نقطة وتحتاج للفوز.

التنافس ذاته على صدارة المجموعة الثالثة بين العراق وايران، ويلعب المنتخبان مساء اليوم(7:30م) بتوقيت مكة، في مباراة حاسمة ستحدد متصدر المجموعة والمتأهل رسميا الى كأس اسيا وتصفيات كأس العالم.

وفي رصيد العراق 17 نقطة في صدارة المجموعة تليها ايران بـ 15 نقطة.

وفي المجموعة السابعة ستحدد مباراة الامارات وفيتنام(7:45م) هوية متصدر المجموعة حيث تلعب الامارات (15 نقطة) بفرصة الفور لانتزاع الصدارة من فيتنام بينما تلعب الاخيرة(17 نقطة) بفرصتي الفوز او التعادل.

وفي باقي المجموعات حسمت منتخبات سوريا واستراليا وقطر واليابان وكوريا الجنوبية تأهلها الى كأس اسيا وتصفيات كأس العالم قبل الجولة الاخيرة حيث احتلت تلك المنتخبات صدارة مجموعاتها على التوالي.

ويتأهل أول كل مجموعة من المجموعات الثمان الى نهائيات كأس اسيا 2023 في الصين مباشرة والى التصفيات النهائية لكأس العالم قطر 2022، اضافة الى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني.

وسيحدد بعد انتهاء هذه الجولة جميع المنتخبات المتصدرة في كل مجموعة وافضل اربع منتخبات احتلت المركز الثاني.

كما سيعرف هوية المنتخبات التي ستلعب التصفيات الأخيرة في دور المجموعات المؤهلة لنهائيات كأس اسيا والمنتخبات التي ستلعب مباريات الملحق للتأهل لذات الدور.