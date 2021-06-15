واشنطن تلوح بعصا العقوبات ضد الحوثيين وتتضامن مع السعودية

الثلاثاء 15 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكدت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية في تصريحات بثتها "العربية"، إن العقوبات إحدى أدوات الضغط على الحوثيين وداعميهم في إيران.

أتى ذلك، بعدما دانت الخارجية الأميركية، أمس الإثنين، سقوط طائرة مسيرة حوثية على مدرسة في عسير جنوب السعودية.

وقالت إن محاولات هجوم الحوثيين تستهدف المدنيين والأطفال وندينها بقوة، مطالبة الحوثيين بالالتزام بوقف كامل لإطلاق النار.