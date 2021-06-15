برغم القمع ..احتجاجات غاضبة للموظفين على فساد المليشيات الحوثية في صنعاء السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيد منحة أوروبية جديد للخدمات الصحية النسائية في اليمن إدانة دولية واسعة ضد المليشيات الحوثية وواشنطن تطالبهم بوقف فوري ودائم للنار في أول عمل لها حكومة إسرائيل تسمح بمسيرة مثيرة للجدل في القدس مكتب الأوقاف والإرشاء في مأرب يصدر بيانا شديد اللهجة على استهداف المساجد النائب العام في مأرب يلتقي رؤساء النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة في تطورات أمريكية جديدة للبيت الأبيض يخص إلغاء قانون الحرب على العراق مصر..بينهم البلتاجي والراحل عصام العريان..أحكام نهائية بإعدام 12 في قضية رابعة العدوية الجلوس لفترات طويلة قد يصيبك بالسرطان ويسبب الاكتئاب.. 10 مخاطر لـ “الكرسي”
وسط استمرار نهب الحوثيين أموال الدولة من ضرائب وزكاة وعائدات نفط وعدم صرف الرواتب، انتفض موظفو المؤسسات الحكومية في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب، معلنين الإضراب العام رغم الاعتداءات الحوثية عليهم.
وأفادت مصادر في صنعاء لـ«عكاظ»، بأن موظفي عدد من المؤسسات بينها الأشغال العامة والطرقات بدأوا أمس (الإثنين) إضرابا عن العمل احتجاجاً على فساد المليشيا وعدم صرف مستحقاتهم، مؤكدة أن المليشيا عمدت لاعتقال العشرات من موظفي المؤسسات لفض الاحتجاجات ونقلت المعتقلين إلى سجن البحث الجنائي.
وذكرت المصادر أن قياديا حوثيا اعتدى على أحد موظفي وزارة النفط وأصابه بطلقة نارية ولا يزال بالمستشفى في حالة حرجة