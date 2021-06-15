برغم القمع ..احتجاجات غاضبة للموظفين على فساد المليشيات الحوثية في صنعاء

الثلاثاء 15 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وسط استمرار نهب الحوثيين أموال الدولة من ضرائب وزكاة وعائدات نفط وعدم صرف الرواتب، انتفض موظفو المؤسسات الحكومية في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب، معلنين الإضراب العام رغم الاعتداءات الحوثية عليهم.

وأفادت مصادر في صنعاء لـ«عكاظ»، بأن موظفي عدد من المؤسسات بينها الأشغال العامة والطرقات بدأوا أمس (الإثنين) إضرابا عن العمل احتجاجاً على فساد المليشيا وعدم صرف مستحقاتهم، مؤكدة أن المليشيا عمدت لاعتقال العشرات من موظفي المؤسسات لفض الاحتجاجات ونقلت المعتقلين إلى سجن البحث الجنائي.

وذكرت المصادر أن قياديا حوثيا اعتدى على أحد موظفي وزارة النفط وأصابه بطلقة نارية ولا يزال بالمستشفى في حالة حرجة