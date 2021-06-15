مكتب الأوقاف والإرشاء في مأرب يصدر بيانا شديد اللهجة على استهداف المساجد

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قال مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب " أن قصف بيوت الله واستهداف المدنيين الأبرياء عمل إرهابي خطير وسلوك إرهابي ممنهج تمارسه المليشيات الحوثية المدعومة من إيران انطلاقاً من عقيدتها الإرهابية الراسخة جذورها التاريخية فكرا وتطبيقا في مراجعها وأدبياتها المتطرفة".
وأوضاف المكتب في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه" أن هذا الاستهداف يعكس حالة الاستعداء لبيوت الله والأماكن المقدسة التي تجمع اليمنيين تحت سقف الأخوة والتعايش والبناء الروحي والنهج الوسطي، ويكشف حقيقة هذه المليشيات ومشروعها التدميري للأرض والإنسان واستباحتها للدماء المعصومة وانتهاكها لبيوت الله وحرمتها".
واكد البيان، أن هذه الجريمة النكراء التي جاءت بعد أيام فقط من جريمة بشعة لم يجف دماء ضحاياها بعد، تعد تحديا صارخا لكل الجهود الدولية والمبادرات الأممية والمساعي الإقليمية لوقف الحرب وإنهاء نزيف الدم اليمني..معبراً عن ادانته الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة مأرب، الخميس الماضي، بقصفها مسجداً وسجناً للنساء بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين أسفر عنه استشهاد 10 مدنيين وإصابة 25 آخرين بينهم نساء.
وطالب مكتب الأوقاف، مجلس الأمن والمنظمات الأممية والمجتمع الدولي بشكل عام، إلى إدانة هذه الجريمة المنافية لكل الأديان السماوية وكل الأعراف والقوانين الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتحمل مسؤولياتهم تجاه الضحايا المدنيين والخروج من دائرة الصمت إلى دائرة الحزم ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وداعميهم.