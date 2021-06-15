النائب العام في مأرب يلتقي رؤساء النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة

الثلاثاء 15 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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التقى النائب العام الدكتور أحمد الموساي التقى اليوم بمدينة مأرب مع رئيس الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة القاضي محمد حميدان ورئيس المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة القاضي أحمد أبو أصبع ورئيس النيابة الابتدائية الجزائية المتخصصة القاضي مروان النسي وناقش معهم النشاط القضائي في المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة خلال الفترة الماضية.

واستمع النائب العام من القضاة الى شرح عن أداء النيابة والمحكمة الجرائية المتخصصة بشعبتيها الابتدائية والاستئنافية منذ أن استأنفت نشاطها بمدينة مأرب بعد أن تم نقلها من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية بموجب قرار مجلس القضاء الاعلى الصادر نهاية إبريل 2018م وتطرق القضاة إلى الصعوبات والتحديات التي واجهتها النيابة والمحكمة في عملها خلال الأعوام الماضية وقدموا المقترحات الممكنة للتغلب على تلك الصعوبات خلال الفترة القادمة.

و استعرض أهم القضايا التي حققت فيها النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة وأهم الأحكام الابتدائية والاستئنافية التي أصدرتها خلال الفترة الماضية للبت في كل القضايا التي تدخل في نطاق اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة وفقا للدستور والقوانين واللوائح ذات الصلة.

وأشاد الدكتور الموساي بأداء المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة وما بذلته من جهود كبيرة للتحقيق والفصل في الكثير من القضايا الجسيمة التي تزعزع الأمن والاستقرار وتهدد الأمن القومي للبلاد كقضايا الإرهاب أو قضايا تهريب وتجارة المخدرات وغيرها من القضايا التي نفذتها أو وقفت خلفها مليشيات الانقلاب والتمرد والإرهاب الحوثية للنيل من أبناء الشعب اليمني واستهداف مقدراته.

داعيا إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة أجهزة العدالة ومضاعفة المجهود والعمل معاً لمعالجة كافة الإشكاليات الماثلة أمام النيابة والمحكمة بما يمكنها من القيام بواجبها و تطوير أدائها وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.