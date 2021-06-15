في أول عمل لها حكومة إسرائيل تسمح بمسيرة مثيرة للجدل في القدس مكتب الأوقاف والإرشاء في مأرب يصدر بيانا شديد اللهجة على استهداف المساجد النائب العام في مأرب يلتقي رؤساء النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة في تطورات أمريكية جديدة للبيت الأبيض يخص إلغاء قانون الحرب على العراق مصر..بينهم البلتاجي والراحل عصام العريان..أحكام نهائية بإعدام 12 في قضية رابعة العدوية الجلوس لفترات طويلة قد يصيبك بالسرطان ويسبب الاكتئاب.. 10 مخاطر لـ “الكرسي” شيخ الأزهر يدعو للتصدي لـ”مسيرة الأعلام” الاستيطانية بالقدس.. وفتح: لن نرضخ لسياسة الأمر الواقع ”البركاني“ يستجوب ”معين عبدالملك“ ويسائله عن 4 شحنات مشبوهة دخلت الموانئ اليمنية بطريقة مخالفة للقانون وزارة الإعلام تنظم أربعينية الفقيد «احمد البحيح» بـ «مأرب» أول دولتين عربيتين ترسلان برقيات تهاني إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة
أعلن البيت الأبيض، يوم الاثنين، أنه يؤيد إلغاء قانون صدر في العام 2002 وأجاز للولايات المتحدة دخول الحرب على العراق في عهد صدام حسين.
واشنطن - سبوتنيك. ويتطلب هذا قرار مصادقة الكونغرس وسيكون "تأثيره محدودا" على العمليات الجارية حاليا.
وذكر بيان للرئاسة الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن "تؤيد إلغاء" هذا القانون الذي يصرح باستخدام القوة ضد العراق، والذي صدر في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش في أكتوبر/تشرين الأول 2002".
وأضاف البيان أنه "لا تجري حاليا الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة حصريا على هذا النص".
وتابع البيت الأبيض، أن إلغاء القانون "سيكون تأثيره محدودا على العمليات العسكرية الجارية".
وسيصوت مجلس النواب حيث يتمتع الديمقراطيون بغالبية على إلغاء القانون هذا الأسبوع، وحظوظ المصادقة على إلغاء قانون "التصريح باستخدام القوة العسكرية" الصادر في العام 2002 قوية