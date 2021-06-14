وزارة الإعلام تنظم أربعينية الفقيد «احمد البحيح» بـ «مأرب»

الإثنين 14 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - مأرب

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نظمت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة بمدينة مأرب اليوم الاثنين، أربعينية تأبينية لوكيل الوزارة لشؤون السياحة الفقيد أحمد البحيح الذي وافاه الأجل في مطلع مايو الماضي .

وفي الفعالية التأبينية التي حضرها وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالله الصغير و وكلاء محافظات الجوف وصنعاء والمحويت وأمانه العاصمة.

نقل وكيل وزارة الإعلام المساعد أحمد ربيع تعازي وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني الی قيادة محافظة الجوف والی أسرة الفقيد ...معبرا عن الأسی والحزن في رحيل الفقيد الذي مثّل رحيله فاجعة كبيرة حيث رحل وهو في ذروة عطائه في وقت أشد ما تكون البلاد في حاجة الی مثل الفقيد الذي كان من القيادات الشابة المتوثبة التي حملت علی عاتقها مسؤولية مناهضة المشروع الكهنوتي السلالي الحاقد علی اليمن أرضاً وإنسانا .

وأكد الوكيل ربيع أن رحيل وكيل وزارة السياحة احمد البحيح يعد خسارة كبيرة لليمن التي فقدت رجلاً فذا سخّر جهوده وقدراته القيادية في سبيل حشد الطاقات والدفع باتجاه مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية وافشال محاولاتها في إعادة الحكم الإمامي العنصري.

وأشارت كلمتا وكيل محافظة الجوف عبدالله الحاشدي وأسرة الفقيد التي القاها عنهم اخوه الأكبر عبدالله علي البحيح الی مناقب الفقيد وادواره في خدمة المجتمع وعلاقاته الطيبة التي تركت ذكری عطرة في قلوب كل من عرفه أو تعامل معه...داعيين الشباب الی الاقتداء بسيرة الفقيد وأخلاقة واقتفاء أثره في المنهج والسلوك الذي جعله نموذجا للشاب الذي قضی جل عمره في خدمة المجتمع والوطن.

تخلل الفعالية فقرات انشادية وقصائد شعرية عن الفقيد نالت استحسان الحاضرين .