أول دولتين عربيتين ترسلان برقيات تهاني إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة

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لا زالت ردود الفعل تتوالى على تشكيل حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة، وحصولها على ثقة الكنيست أمس الأحد.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى نفتالي بينيت ويائير لابيد، بمناسبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.
وأفادت الوكالة بأن ولي العهد "أعرب فيها عن خالص تمنياته للحكومة المشكلة بالتوفيق في مهامها بما يعزز من ركائز التنمية والاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم".
الى ذلك وجهت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الاثنين، التهنئة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت وحليفه رئيس الوزراء المناوب وزير الخارجية يائير لابيد على تشكيل الحكومة.
وقالت الخارجية الإماراتية، عبر حسابها على تويتر، إن "الإمارات تهنئ رئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس الوزراء المناوب وزير الخارجية يائير لابيد على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة".
وصوت الكنيست الإسرائيلي، مساء الأحد، على منح الثقة لحكومة بينيت – لابيد بموافقة 60 عضوا مقابل رفض 59، أي بفارق صوت واحد فقط، واضعًا حدًا لـ12 عامًا من حكم بنيامين نتنياهو.