أوقعت المليشيات في كمين محكم...قائد عسكري يكشف تفاصيل عملية استدراج ناجحة نفذها الجيش اليوم شمالي «الجوف»

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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم الاثنين، جراء استهدافهم من قبل قوات الجيش شمالي محافظة الجوف.
واستدرجت قوات الجيش مسنودة برجال المقاومة الشعبية، مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة الخنجر شمالي المحافظة.
ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"عن قائد لواء الحسم العميد هادي حمران الجعيدي قولة :أن المجموعة الحوثية التي حاولت التسلل إلى أحد المواقع، وجدت نفسها محاصرة من كل الاتجاهات من قبل قوات الجيش الوطني، التي أحكمت عليها الحصار وأوقعتها في كمين محكم.
وأكد العميد الجعيدي أن قوات الجيش، كبدت مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد.