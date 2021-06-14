”الحوثي“ يكشف عن ”عرض جديد“ من دولة عربية لإنهاء الحرب في اليمن

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كشف القيادي في جماعة الانقلاب الحوثية، محمد علي الحوثي، الإثنين 14 يونيو/حزيران، عن عرض جديد تلقته الجماعة من دولة وصفها بـ"الشقيقة"، لاستضافة حوار جديد بينها وبين التحالف العربي، الذي تقوده السعودية.
واعتبر القيادي "الحوثي" في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ان نجاح مساعي السلام التي تبذلها سلطنة عمان لإيقاف الحرب في اليمن، مرهون بجدية دول التحالف في التوصل إلى اتفاق.
وقال: "ما تقوم به مشكورة السلطنة من مساعي سلام متوقفة على موافقة دول العدوان (في إشارة للتحالف العربي) وجديتهم للخروج باتفاق قابل للتنفيذ واضح يعوض ضرر الشعب ويصونه مع من يملك قراره حرباً وسلماً ولا يكون صوريا كما هو حال اتفاق الرياض (الاتفاق الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)".
وأضاف: "بالنسبة لما أعلنته إحدى الدول الشقيقة عن استعدادها لدعم أي حوار في المنطقة فمطروح للدراسة".
وتشهد الأزمة اليمنية، هذه الأيام، حراكا دبلوماسيا، لمحاولة حلحلتها ووضع حد للحرب التي تحولت إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، منذ اندلاعها في 2015.