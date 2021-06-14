احتدام المعارك شمالي مأرب وسط تقدم لقوات ”الشرعية“

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شهدت الجبهات الشمالية في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، اليوم الاثنين 14 يونيو/حزيران، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.
وقالت قناة "العربية" في خبر مقتضب نقلاً عن مصادرها، أن معاركاً شرسة شهدتها جبهات شمال مأرب، وسط تقدم للقوات الحكومية، مؤكدة ان قوات الجيش دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الجبهات ذاتها.
الى ذلك، لقي اثنين من قيادات مليشيا الحوثي مصرعهما بكمين للجيش الوطني غرب مأرب.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تكبدت مليشيا الحوثي بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد، في قصف لمدفعية الجيش، فضلا عن الغارات التي يشنها التحالف مستهدفًا مواقع وتعزيزات الحوثيين، شمال غرب مأرب.