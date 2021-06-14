شاهد الصورة العائلية التي نشرها محمد صلاح وبدت الشائعات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم المصري محمد صلاح، المحترف في ليفربول الإنجليزي، مع بعض أفراد أسرته خلال قضائه إجازته في بلاده مصر.
وقال موقع "اليوم السابع" المصري أن أسرة نجم ليفربول الإنجليزي موجودة بمنزل العائلة بمصر لقضاء عدة أيام برفقته، قبل عودة صلاح إلى إنجلترا مرة أخرى تحضيرا للموسم القادم.
وذكر مصدر مقرب من عائلة النجم المصري أن اللاعب يتواجد في منطقة الجونة وقيامه بنشر صور تجمعه بالفنانين، هو أمر طبيعي، ولا توجد أي خلافات بين اللاعب وزوجته.
صورة عائلية لمحمد صلاح تبدد الشائعات
وطاردت اللاعب الشهير عدة إشاعات حول ارتباطه بعلاقة عاطفية مع إحدى الفنانات المصريات، وجاء ذلك عقب تحدث وسائل الإعلام المصرية عن موقف وصفته بـ "غير مفهوم" من النجم محمد صلاح، عندما أقدم على حذف كل الصور التي تظهر بها زوجته، أم ابنتيه، ماجي صادق، على حسابه في موقع "إنستغرام"، بعدما سبق وأن ظهرت إلى جواره بمجموعة من الصور خلال عدة مناسبات.
وينتظر مسؤلو اتحاد الكرة المصري، رد نادي ليفربول على الخطاب المرسل في الفترة الماضية بخصوص السماح لمحمد صلاح بالمشاركة مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو، في ظل رغبة اللاعب القوية لخوض البطولة.