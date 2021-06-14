توجيهات واجتماع موسع بمحافظي المحافظات المحررة بشأن المنحة السعودية وشروط الاستفادة منها

الإثنين 14 يونيو-حزيران 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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قالت وكالة سبأ الرسمية ان رئيس الوزراء معين عبدالملك ترأس اليوم الاثنين، اجتماعا بمحافظي العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، كرس لمناقشة الأوضاع الخدمية والجهود المركزية والمحلية المشتركة لمعالجتها خاصة في الجوانب التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية في الكهرباء والمياه وغيرها.

وأجرى الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي عن بعد، تقييما شاملا لمدى التزام السلطات المحلية المستفيدة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية، وتنفيذ الاشتراطات والإصلاحات المنصوص عليها، وحوكمة قطاع الكهرباء، وتم التأكيد بهذا الخصوص على الالتزام الكامل بتنفيذ الالتزامات الخاصة بإصلاح قطاع الكهرباء خاصة في تحصيل الإيرادات وإيجاد معالجات مستدامة بالاستفادة من هذه المنحة باعتبار ذلك شرطا أساسيا لاستمرارها.

وجدد الاجتماع تقديم الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة على المساعدات السخية التي تقدمها إلى اليمن وشعبها في هذه الظروف الاستثنائية والتي تنوعت بين دعم اقتصادي وتنموي وإنساني.. مؤكدا الأثر الفاعل الذي يمكن ان تسهم به منحة المشتقات النفطية في دعم قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة بما يخفف معاناة المواطنين، فضلا عن تأثيراتها الإيجابية في الجانب الاقتصادي وتحسين قيمة العملة المحلية.

ونوه رئيس الوزراء، بالمحافظات التي التزمت بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في اليات الاستفادة من منحة المشتقات النفطية السعودية، وتقديم تقاريرها الى لجنة التسيير.

ووجه معين عبدالملك، المحافظات التي لم ترفع تقاريرها بتقديمها في أسرع وقت والعمل على الالتزام بكل ما يخص اشتراطات الاستفادة من المنحة السعودية بما يضمن استمرارها وتحقيق الأهداف منها في وضع معالجات مستقبلية مستدامة لتحسين خدمة الكهرباء، وزيادة القدرات التوليدية.

وقدم أمين عام مجلس الوزراء رئيس لجنة التسيير المشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية بين اليمن والسعودية، مطيع دماج، تقريرا حول توزيع الدفع التي وصلت من المنحة ومدى الالتزام بشروطها، إضافة الى أهمية التقيد بتنفيذ الاشتراطات من قبل المحافظات المستفيدة وموافاة اللجنة بتقارير دورية عن ذلك وبما يساعد على استمرار المنحة وتحقيق الجدوى الاقتصادية منها.