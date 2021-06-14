احباط هجوم جديد باتجاه خميس مشيط ومسيّرة حوثية مفخخة تسقط على مدرسة في عسير

الإثنين 14 يونيو-حزيران 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط السعودية.

وقال التحالف ⁩ أنه أحبط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

والخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط في السعودية.

وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، مشدداً على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

مسيّرة حوثية تسقط في مدرسة

ويوم امس سقطت طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية على إحدى المدارس بمنطقة عسير.

وذكر النقيب عبد العزيز آل جلبان نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير (جنوب السعودية) أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

وأضاف آل جلبان: «بمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات»، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث.