العثور على أكثر من 150 جثة لمهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن إضافة الى 4 يمنيين

الإثنين 14 يونيو-حزيران 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عثر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، على أكثر من 150 جثة لمهاجرين أفارقة غير شرعيين اضافة الى 4 يمنيين، تطفو على سطح البحر بمسافة بعيدة عن ساحل رأس العارة، بمحافظة لحج جنوب اليمن.

وأفادت مصادر محلية وأمنية نقلا عن صيادين في سواحل رأس العارة، أنه تم العثور على أكثر من 150 جثة لمهاجرين أفارقة غير شرعيين تطفو على سطح البحر بمسافة بعيدة عن ساحل رأس العارة.

وقالت المصادر، إن قارب صيد كان يقل مهاجرين غير شرعيين يقدر عددهم بـ 400 مهاجر أفريقي قادم من الساحل الأفريقي، تعرض للاصطدام بسفينة في عرض البحر مما أدى إلى غرق المهاجرين،بحسب صحيفة الأيام.

وشاهد صيادون أثناء عملهم بالاصطياد أكثر من 150 جثة تطفو على سطح البحر بعيدة عن سواحل رأس العارة إضافة إلى غرق أربعة مواطنين يمنيين يعملون في الجلبة.

ولم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية، حول هذا الموضوع، ولم تتضح المزيد من التفاصيل، حول هوية المهاجرين ومصير الآخرين الذين كانوا على متن القارب.