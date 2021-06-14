مباراة حاسمة لليمن مع فلسطين وفرصتان أمام المنتخب للتأهل تقرير يكشف إتفاق النجم الكروي ميسي الجديد مع برشلونة في صنعاء خمأنة التعليم وتفخيخ المناهج وسفاك الدماء برز إيرهابي حتى النخاع وزير الإعلام: أكذوبة المليشيات الحوثية وراء حصار 4ملايين يمني في تعز بعد طول انتظار البيت الأبيض يكشف عن أبرز وأهم متواضع اللقاء الذي جمع بوتين وبايدن زلزال قوي يضرب خليج عدن في ثوان معدودة 4 خطوات بسيطة للحفاظ على ألوان الملابس عند غسلها إنهيار العملة محنة قاسية يتجرع مرارتها الشعب وهذه أبرز اسبابها تفكيك شبكات ألغام والعبوات الناسفةللمليشيات الحوثية بأرقام مخيفة في الجوف توجه إيراني للعبث بمناهج التعليم العالي والحكومة الشرعية تعلق
يخوض منتخب اليمن غدا الثلاثاء آخر مبارياته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكاس اسيا.
ويلتقي الأحمر اليمني نظيره الفلسطيني على استاد الملك فهد بالرياض الساعة التاسعة مساء الغد.
وامام المنتخب اليمني فرصة للتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكاس اسيا في حال فوزه على فلسطين حيث سيرفع رصيده الى 8 نقاط ويحتل المركز الثالث في مجموعته الرابعة خلف السعودية واوزباكستان، ليتأهل مباشرة الى دور المجموعات.
اما في حال تعادله او خسارته سيلعب مباراة الملحق واذا فاز يتأهل لدور المجموعات.
وسيغيب عن المنتخب اليمني في مباراة فلسطين القادمة لاعبان اثنان هما: المهاجم محسن قراوي والمدافع محمد بقشان ؛لحصولهما على كرت اصفر ثان في مباراة اوزباكستان ،فيما يتوقع عودة اللاعب عبدالواسع المطري للتشكيلة.
ويتأهل أول كل مجموعة من المجموعات الثمان الى نهائيات كأس اسيا 2023 في الصين مباشرة والى التصفيات النهائية لكأس العالم قطر 2022، اضافة الى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني.