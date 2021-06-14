مباراة حاسمة لليمن مع فلسطين وفرصتان أمام المنتخب للتأهل

الإثنين 14 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-المحرر الرياضي

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يخوض منتخب اليمن غدا الثلاثاء آخر مبارياته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكاس اسيا.

ويلتقي الأحمر اليمني نظيره الفلسطيني على استاد الملك فهد بالرياض الساعة التاسعة مساء الغد.

وامام المنتخب اليمني فرصة للتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكاس اسيا في حال فوزه على فلسطين حيث سيرفع رصيده الى 8 نقاط ويحتل المركز الثالث في مجموعته الرابعة خلف السعودية واوزباكستان، ليتأهل مباشرة الى دور المجموعات.

اما في حال تعادله او خسارته سيلعب مباراة الملحق واذا فاز يتأهل لدور المجموعات.

وسيغيب عن المنتخب اليمني في مباراة فلسطين القادمة لاعبان اثنان هما: المهاجم محسن قراوي والمدافع محمد بقشان ؛لحصولهما على كرت اصفر ثان في مباراة اوزباكستان ،فيما يتوقع عودة اللاعب عبدالواسع المطري للتشكيلة.

ويتأهل أول كل مجموعة من المجموعات الثمان الى نهائيات كأس اسيا 2023 في الصين مباشرة والى التصفيات النهائية لكأس العالم قطر 2022، اضافة الى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني.