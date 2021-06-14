آخر الاخبار

مباراة حاسمة لليمن مع فلسطين وفرصتان أمام المنتخب للتأهل تقرير يكشف إتفاق النجم الكروي ميسي الجديد مع برشلونة في صنعاء خمأنة التعليم وتفخيخ المناهج وسفاك الدماء برز إيرهابي حتى النخاع وزير الإعلام: أكذوبة المليشيات الحوثية وراء حصار 4ملايين يمني في تعز بعد طول انتظار البيت الأبيض يكشف عن أبرز وأهم متواضع اللقاء الذي جمع بوتين وبايدن زلزال قوي يضرب خليج عدن في ثوان معدودة 4 خطوات بسيطة للحفاظ على ألوان الملابس عند غسلها إنهيار العملة محنة قاسية يتجرع مرارتها الشعب وهذه أبرز اسبابها تفكيك شبكات ألغام والعبوات الناسفةللمليشيات الحوثية بأرقام مخيفة في الجوف توجه إيراني للعبث بمناهج التعليم العالي والحكومة الشرعية تعلق

مباراة حاسمة لليمن مع فلسطين وفرصتان أمام المنتخب للتأهل

الإثنين 14 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-المحرر الرياضي
عدد القراءات 280

يخوض منتخب اليمن غدا الثلاثاء آخر مبارياته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكاس اسيا.

ويلتقي الأحمر اليمني نظيره الفلسطيني على استاد الملك فهد بالرياض الساعة التاسعة مساء الغد.

وامام المنتخب اليمني فرصة للتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكاس اسيا في حال فوزه على فلسطين حيث سيرفع رصيده الى 8 نقاط ويحتل المركز الثالث في مجموعته الرابعة خلف السعودية واوزباكستان، ليتأهل مباشرة الى دور المجموعات.

اما في حال تعادله او خسارته سيلعب مباراة الملحق واذا فاز يتأهل لدور المجموعات.

وسيغيب عن المنتخب اليمني في مباراة فلسطين القادمة لاعبان اثنان هما: المهاجم محسن قراوي والمدافع محمد بقشان ؛لحصولهما على كرت اصفر ثان في مباراة اوزباكستان ،فيما يتوقع عودة اللاعب عبدالواسع المطري للتشكيلة.

ويتأهل أول كل مجموعة من المجموعات الثمان الى نهائيات كأس اسيا 2023 في الصين مباشرة والى التصفيات النهائية لكأس العالم قطر 2022، اضافة الى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني.

إقراء أيضاً
تقرير يكشف إتفاق النجم الكروي ميسي الجديد مع برشلونة
لاعبون ونجوم كرة القدم يسقطوا مغشياً عليهم في مبارة أمس وآخرهم كريستيان
هل يكسر ميسي نحسه أخيرا مع الأرجنتين؟
لاعب يمني يتألق في أول مشاركة دولية له مع المنتخب
المنتخب الجزائري لكرة القدم يحطم رقما قياسيا
مباراة صعبة للمنتخب اليمني الليلة على ملعب الملك فهد بالرياض
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس