تقرير يكشف إتفاق النجم الكروي ميسي الجديد مع برشلونة

الإثنين 14 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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مستقبل ميسي مع برشلونة غامض حتى الآن يترقب عشاق برشلونة حول العالم بفارغ الصبر تجديد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لعقده مع النادي الكتالوني حيث ينتهي عقده القديم بنهاية الشهر الجاري.

تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة، هو الحلم الكبير لكل عشاق النادي الكتالوني حول العالم، في ظل القيمة الكبيرة التي يتمتع بها البرغوث الأرجنتيني، والتي ستجعل برشلونة يفقد الكثير من بريقه ورونقه وربما جماهيره، لو قرر القائد التاريخي للنادي وضع حد لمشواره مع البلوغرانا.

وينتهي عقد ميسي مع نادي برشلونة بنهاية الشهر الجاري في 30 يونيو 2021، ولا يزال الغموض يغلف مستقبل اللاعب حيث لم يعط أي إشارة على استمراره مع برشلونة خلال الفترة المقبلة، أم سيرحل إلى وجهة جديدة في ظل رغبة عدد كبير من أندية العالم في الحصول على شرف التوقيع مع البرغوث، وعلى رأسها باريس سان جرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميامي الأميركي.

ومنذ تولى رئاسة نادي برشلونة خوان لابورتا عاد الأمل من جديد لجماهير النادي في إمكانية بقاء ميسي في ظل العلاقة القوية، التي تربطه مع ميسي، فضلاً عن أن لابورتا وعد بالعمل على إبقاء ميسي حال نجاحه في الانتخابات.

وكان ميسي بصدد الرحيل عن النادي في الصيف الماضي، بعدما وصلت العلاقة بينه وبين الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، إلى طريق مسدود، قبل أن يتم إجباره على استكمال عقده مع النادي، وبعد ذلك تم تسريب عقد ميسي الخرافي مع برشلونة، إلى وسائل الإعلام، مما زاد من حالة الاحتقان بين اللاعب والنادي الكتالوني