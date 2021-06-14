زلزال قوي يضرب خليج عدن

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ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، خليج عدن.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 183 كم من الشمال الغربي لدولة الصومال.
وأفادت الهيئة الأمريكية أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (12.835 شمالا) وخط طول (48.574 شرقا)